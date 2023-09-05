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Gündem

Tesettürlüleri hedef alan yobaz salyalarını hastaneye akıttı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:56:00 - 2023-09-05 18:04:21

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde yaşlı bir kadın ağza alınmayacak iğrenç ifadelerle sıra bekleyen başörtülü kadınları hedef aldı. Hakaretler savuran yaşlı kadına çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu. Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti.

HAKARETLER SAVURDU

Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti. Başörtülü kadınlara dönerek "Allah nurunuzu almış" diyerek "Kes sesini pislikler! Terbiyesizler! Hayvanlar! Öküzler!" sözleriyle hakaretler savurdu.

TESETTÜRLÜ VATANDAŞLAR YİNE HEDEFTE

"Manyaklar, zırdeliler, cahiller" diyerek tesettürlü vatandaşları hedef alan yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri tepki gösterdi.
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