Teşekkürler Erdoğan! Doğal gaz ve elektrikte müthiş destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu.

"(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz"

"1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor"

"Oruç Reis gemimizi bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderiyoruz. Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak"

Gelire göre fatura düzenlemesi

Bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ının halen devlet tarafından karşılandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız." dedi.

"(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz"