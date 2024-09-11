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Ekonomi Teşekkürler Erdoğan! Doğal gaz ve elektrikte müthiş destek
Ekonomi

Teşekkürler Erdoğan! Doğal gaz ve elektrikte müthiş destek

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:56:00 -
Teşekkürler Erdoğan! Doğal gaz ve elektrikte müthiş destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada "Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor. (Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu.

"(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz"

"1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor"

"Oruç Reis gemimizi bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderiyoruz. Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak"

Gelire göre fatura düzenlemesi

Bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ının halen devlet tarafından karşılandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız." dedi.

"(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz"

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Yorumlar

alper

bunu kim biliyor kim Allah'a razı olsun diyor bu nankör milete devlet bütün imkanlarını verse yinde yaranamaz bilmezler
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