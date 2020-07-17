Tescilli yalancı

Türkiye aleyhine olan her faaliyetin içinde büyük bir teslimiyet ile yer alan Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geldiği günden bu yana yalan ve iftiralarından dolayı 26 kez tazminata mahkûm edildiği ortaya çıktı. Fetullahçılar tarafından eline tutuşturulan düzmece belgeleri meclis kürsüsünden sallayan, sokak ağzı ve seviyesiz üslubu ile Türk siyasetine gölge düşüren Kılıçdaroğlu’nun yüz kızartıcı yalanlar nedeniyle ödediği tazminat bedelinin 1 milyon 950 bin liraya ulaştığı bildirildi.

Neyse parasını verelim

Hemen her gün ispatlayamadığı iddialar ortaya atan, gerçeğe aykırı beyanlar bulunmaktan imtina etmeyen, kürsüden inmeden tekzip edilen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mahkum olduğu davalar şu şekilde:

16 Temmuz 2020: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

14 Temmuz 2020: Man Adalarına ilişkin açılan bir başka davada da Kılıçdaroğlu’nun 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

12 Kasım 2019: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

20 Eylül 2018: Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıkları yalanı nedeniyle 3 ayrı davada yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira ödedi.

24 Ocak 2017: Kılıçdaroğlu, partisinin 5 Nisan 2016’daki grup toplantısındaki “önüne yatmak” ifadesi nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na 10 bin TL tazminata mahkûm edildi.

22 Ekim 2016: TÜRGEV’e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

14 Temmuz 2016: Erdoğan’a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

22 Mart 2016: TÜRGEV üzerinden AK Parti’ye yönelik sözleri sebebiyle, 7 bin 500 TL tazminat cezasına çarptırıldı.

TÜRGEV iftirası

17 Mart 2016: Erdoğan’ın açtığı pankart davasında CHP Genel Merkezi’nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

9 Nisan 2015: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

10 Eylül 2015: Erdoğan, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı ile bazı mitinglerinde, “kendisi ve ailesi hakkında ‘montaj, şantaj çetesinin’ uydurduğu, kayda alınması, ifşası, yayılması suç teşkil eden kasetleri esas alarak, iftirada bulunduğu” gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu’ndan 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

16 Ekim 2015: Kılıçdaroğlu, “TÜRGEV rüşvetin merkezidir” sözleri nedeniyle farklı davalarda toplam 27 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

En çok Erdoğan’a

23 Aralık 2014: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kişilik haklarına saldırıldığı” gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu’ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

23 Kasım 2014: Dönemin Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki asılsız yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları sebebiyle 35 bin TL tazminat ödeme cezası aldı.

8 Mayıs 2014: Erdoğan, “kişilik haklarına saldırdığı ve ağır hakaretlerde bulunduğu” gerekçesiyle açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

18 Haziran 2013: Erdoğan, 2 Ekim 2012’de partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu’ndan 7 bin 500 lira manevi tazminat kazandı.

29 Mart 2013: Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları sözleri üzerine açılan 5 davada, Özhaseki’ye 32 bin lira, 2 belediye çalışanına da 5’er bin lira tazminatla cezalandırıldı.

12 Şubat 2013: Erdoğan, partisinin bir etkinliğinde, “Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını koruyamayan adama hain denir” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nu 20 bin TL manevi tazminata mahkûm etti.

Ve sucuk ziyafeti!

24 Ekim 2012: Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik asılsız bölücülük iftira ve hakaretleri sebebiyle 4 davadan 20 bin TL tazminat ödedi.

2 Ekim 2012: TBMM’deki konuşmasında kişilik haklarına saldırı sebebiyle Erdoğan’a yine 7 bin 500 TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

11 Aralık 2012: Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’tan kazandığı (13 tazminat davası) 80 bin TL’nin ilk peşinatıyla Kayserililere 3.5 ton sucuk dağıttı.

23 Mart 2012: AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga’ya, ‘’kişilik sorunu var’’ dediği için 3 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.

10 Mayıs 2011: İftira ve hakaretlerinden dolayı Erdoğan’a 7 bin TL manevi tazminata mahkum oldu.

07 Şubat 2011: CHP’nin Bayburt ve Gümüşhane’deki mitinglerinde hakkında kullandığı ifadeler üzerine dönemin Erdoğan’a 13 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

25 Ocak 2011: Erdoğan’a hakaret ve iftira suçundan 10 bin TL tazminat cezası aldı.

29 Haziran 2010: Mitinglerde yaptığı konuşmalardaki hakaret ve iftiraları sebebiyle Erdoğan’a 4 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.