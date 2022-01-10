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Kadın - Aile Tescilli 'Analı kızlı' köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Kadın - Aile

Tescilli 'Analı kızlı' köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Türk Patent ve Marka Kurumundan Eylül 2021`de coğrafi işaret tescili alan Malatya`nın analı kızlı köftesi, Arslantepe Höyüğü`nün UNESCO Dünya Miras Listesi`ne alınmasının ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisine sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 14:06:00 - 2022-01-10 14:09:05
Tescilli 'Analı kızlı' köfte Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Kadınların bir araya gelerek yaklaşık 2 saatlik yoğun mesainin ardından hazırladıkları "analı kızlı" köfte, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçla kente gelenlerin de tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Kentin vazgeçilmez yemeklerinden olan köfte, bir asrı aşkındır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yerini alıyor.

Analı kızlı köfte tarifi

Dananın sırt etinin bulgurla karıştırılarak yoğurulmasıyla dışı yapılan "analı kızlı" köftenin içi için de orta yağlı kıyma ve soğan kavruluyor. Başka bir tencere de ise kuşbaşı et, nohut ve salçalı su kaynatılıyor. Daha önceden hazırlanan kıyma ve soğan büyük ve küçük şekildeki hamurun içine doldurulup üzerine nohut suyu eklenerek servis ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan Eylül 2021`de coğrafi işaret tescili alan Malatya`nın analı kızlı köftesi, Arslantepe Höyüğü`nün UNESCO Dünya Miras Listesi`ne alınmasının ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisine sunuluyor.

Derme Kadın Kooperatifi Başkanı Reşide Keçeli, "analı kızlı" köftenin kentin en önemli lezzetlerinin başında geldiğini söyledi. Kooperatifte birçok kadınla yöresel yemekleri gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Keçeli, bunların başında "analı kızlı" köftenin geldiğini ifade etti.

Arslantepe Höyüğü`nün UNESCO Dünya Miras Listesi`ne alınmasının ardından kente birçok yerli ve yabancı turist geldiğini ifade eden Keçeli, "Gelen misafirler bizim yöresel yemeklerimizi tatmak istiyor. Geçenlerde Amerika`dan bir Türk vatandaşımız gelmişti. Bize de artıları oluyor. İster istemez gelen yerli ve yabancılar da bu yemekleri tadıyorlar. Bizim için de çok güzel bir getiri oluyor." diye konuştu.

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