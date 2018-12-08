Tesbih tırnak yemenin önüne geçiyor



Ayrıca bazı insanların ise tırnak yeme durumunu abartıp parmaklarını kanattıkları görülüyor. Tırnakların kemirilmekten yok denecek kadar azalması bir yana, bu arada sürekli zararlı bakteriler ağıza taşınıyor. Unutmamalısınız ki tırnaklar vücudumuzun mikrop tutan bir bölümüdür.

Hekimler bu alışkanlık yüzünden enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğunu söylüyorlar.

Eczanelerde bulunan tırnak bakım ürünleri arasında tırnak yemeyi bıraktırıcı kremler, yağlar ya da cilalar bulunmaktadır. Bu ürünler sadece tırnak yemeyi engellemek için değil başparmak emmeyi bıraktırmak için de kullanılıyor. Ürünlerin içerisinde bulunan kırmızı biber özü ürünün acı olmasını sağlıyor.

Tırnak yeme alışkanlığınızı unutmak için sürekli kendinizi oyalayacak bir şeyler bulun. Müslümanların tesbihi ve zikri var. Biliyor musunuz tesbih tırnak kemirmenin önüne geçen çok önemli bir öğe olarak kabul ediliyor.

Basit bir stres topu da işinize yarayacaktır. Tırnaklarınızı yemek istediğiniz zaman bu topu elinize alın ve sıkmaya başlayın. Ya da dikiş dikme, çizim yapma, örgü örme gibi el işleri de sizi meşgul edecektir.

Neden tırnak yemeye başladığınızı bulun. Genellikle stres, sıkıntı, korku veya endişedir sebebi..

Eğer ne zaman ve hangi şartlarda tırnak yemeye başladığınızı bulduysanız bununla ilgili yolları da bulacaksınız demektir.



Her zaman strese karşı dirençli olamayabilirsiniz fakat başka uğraşacak şeyler bulabilirsiniz. İş yerinde çok fazla sıkıldıysanız kısa bir yürüyüş yapın ya da en azından 1 bardak su almak için yerinizden kalkın. Hissettiklerinizi kendinize yakın gördüğünüz biriyle konuşmak da iyi gelecektir.

Tırnak yeme veya kemirme alışkanlığı 5 ile 13 yaş arasındaki okul dönemi çocuklarında daha çok gözükmektedir. Okul öğrencilerinde yüzde 10 ile 30’u arasında bu hastalığa rastlanır. Genel olarak tırnak kemirme alışkanlığı olan çocukların ailelerinden bir veya iki kişinin de tırnak kemirdiği görülüyor. Dışa dönük, hareketli, hırslı ve istekli çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı görülmektedir.

Genellikle gerilim ve sıkıntı boşalımı anlamını gösterir. Yüksek oranlarda zeki ve normal çocuklarda görülen bu hastalık bir süre sonra kendiliğinden kaybolabilir.

Okul ve aile içindeki baskıyı azaltmak ve çocuğu tırnaklarını kemirmeye itecek sıkıntıyı çözmek bir tedavi olabilir.