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Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi

Bayburt'ta vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonrası bölgede 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kehribar taşı için Çin başta olmak üzere çok sayıda ülke sıraya girdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi

Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için maden ocağı açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.

Bayburt, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti. Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı.

'Ekonomiye kazandıracağız'

Köydeki evinde açtığı atölyede, kehribar taşından orijinal tespihleri yapan Haşlak, yaz ayları ile birlikte maden ocağı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim ama renkli olanları görünce şüphelendim. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

Yaz ayları ile birlikte kehribar taşı maden ocağı açacaklarını belirten Haşlak, "Kuracağımız tesisle ekonomiye katkı sağlayacağız. Daha şimdiden kehribar taşı için siparişler alıyoruz. Çinlilerin başta olmak üzere ve bazı ülkeler madendeki ham maddeyi satın almak için talepleri oldu. Ben kehribarı taşını ülkemizde işlenmesi ve döngünün ekonomiye katkı sağlamasını istiyorum" diye konuştu.

Ömür Kabadayı ise "Kehribarlar işlendiği zaman daha güzel tespihler çıkıyor. Bunun tanıtımının yapılıp buradan satışlarının olması gerekli. Bizde bu tespihlerden almaya geldik" şeklinde konuştu.

Kehribar nedir?

Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır. Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
  1. Aydın
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi
  3. Aydıncık
  4. Bayburt

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