Terzilerden koronavirüs döneminde örnek dayanışma

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında atölyelerini kapatan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan terziler için İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından "Erzak Yardım Kartı Kampanyası" başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele döneminde kepenk kapatan esnaf zor günlerden geçiyor. Süreci atlatmak için atölyelerini evlerine taşıyan terziler de bu dönemde sipariş alamadığı için ekonomik sorunlar yaşıyor.

Bu kapsamda İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen kampanya ile esnafın zorlu süreci dayanışma içerisinde atlatması amaçlanıyor.

İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu, kampanyaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, aile mesleği olan terziliği yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

Esnaf olarak koronavirüs döneminde yaşadıkları ekonomik sorunları anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Terzi esnafımız koronavirüs döneminde dükkanlarında faaliyet gösteremediler. İhracat firmaları ile iş yapamadılar. Virüs nedeni ile ödemelerini alamayan, çalışmış oldukları hanları kapalı olduğundan hizmet veremeyen terzi esnafımız, kiralarını, Bağ-Kur ve vergi borçlarını, faturalarını, kredilerini ödeyemedikleri için mağdur oldular. Odamıza kayıtlı 1500 terzi esnafımız bulunuyor. Odaya kayıtlı 65 yaş üstü olan üyelerimiz ve özel dikim yapan terzilerimiz, ülkemizden temin ettikleri yerli kumaşlardan, evlerinde küçük atölyeler oluşturarak dikim yapmaya çalıştı. Odamıza kayıtlı terzi esnaflarımızın yüzde 20'si zor şartlar altında ev ortamında çalışmayı sürdürüyor."

- "Kampanya terzi esnafı arasındaki dayanışma ruhuna örnek"

Süreçten olumsuz etkilenen esnafa Oda tarafından yardım eli uzatmak için kampanya başlatmaya karar verdiklerini ifade eden Aydoğdu, bu kampanyanın terzi esnafı arasındaki dayanışma ruhuna örnek olduğunu söyledi.

Aydoğdu, "Terzi esnaflarımız zor durumda olduğu için oda olarak erzak yardım kartı kampanyası düzenleyerek az da olsa üyelerimize yardımcı olma imkanı sağladık. Kampanya kapsamında şu ana kadar 500 kişiye ulaşabildik. Oda bütçesinden yaptığımız yardımlar bu süreçte devam ediyor. Üyelerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Esnafın bu süreçte yaşadığı sorunları anlatan Aydoğdu, devletten küçük ölçekli esnafa can suyu olabilecek faizsiz kredi imkanı sağlamasını istedi.

Odaya kayıtlı üyelerinin en çok kiralarını veremediklerine değinen Aydoğdu, "Odamıza kayıtlı 65 yaş üstü terzi esnaflarımızın faaliyet gösterebilmeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bir kolaylık sağlamasını talep ediyoruz. Çoğu esnafımız kirasını ödeyemiyor." ifadelerini kullandı.



- "Kendi maskemizi diktik"

Beyoğlu'nda 1988 yılından beri özel sipariş üzerine dikim yapan 57 yaşındaki terzi Yaşar Sınağ da sanat, spor ve siyaset hayatında öne çıkan birçok kişiyle çalıştığını vurguladı.

Koronavirüs sürecinde çalışamadıklarını ve atölyelerini kapatarak eve kapandıklarını dile getiren Sınağ, "Koronavirüs sürecinde kendi maskelerimizi diktik. Yasağa uyduk evden dışarı çıkmadık, hijyene önem verdik. Sosyal mesafeyi evde dahi koruduk. İnşallah bu sıkıntılı süreci ülke olarak atlatırız." diye konuştu.

Sınağ, terzi esnafının dükkanını kapattığını ve şu an ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini ifade etti.

Sınağ, "Dükkanı ve evi kira olan zor durumda olan esnaf arkadaşlarımız var. 2-3 ay çalışmayınca daha çok sıkıntıya girdiler. İnşallah bayramdan sonra daha iyi olacağını çalışmaya başlayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.