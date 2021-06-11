  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de ilk Müslüman bölge yargıcı atandı
Yargıtay'a 2 yeni üye atandı
Galatasaray'da iki imza bugün atılıyor
Peru'da katliam gibi kaza
Gündem Ters yöne giren alkollü sürücü TIR'a çarptı
Gündem

Ters yöne giren alkollü sürücü TIR'a çarptı

Alkollü halde ters yöne giren sürücü trafiği alt üst etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 05:15:00 -
Ters yöne giren alkollü sürücü TIR'a çarptı

Uşak'ta, Üniversite kavşağı yakınlarında, Arif Deniz Karapınar isimli şahıs otomobiliyle ters yöne girdi.

Ters yönde TIR'a çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda İzmir istikametine seyir halinde olan Bilal Erat kontrolündeki tıra çarptı.

İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

200 promil alkollü çıktı

Trafiğin kapanmaması için tır, kaza yeri yakınlarındaki benzinliğe çekildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kazayı hafif yaralanarak atlatan otomobil sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay