Terörün hamilerine bedel ödetilsin

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi yasa boğan 9 şehidin intikamı alındı. Bölücü terör örgütüne karşı peş peşe operasyonlar düzenlendi. Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonlarda PKK’ya ait hedefler yok edildi. F-16’larla terör yuvaları tek tek vuruldu, hainler bir bir avlandı. Metina, Hakurk, Gara ve Kandil’de bulunan PKK kampları yakılıp yıkıldı. Sosyal ağlarda terör estiren provokatörler ise yakalandı. Ordu, emniyet ve istihbaratın müşterek çalışmalarıyla eli kanlı katillere, tahrikçilere dünya dar edildi. Mehmetçiklerin kanı yerde bırakılmadı ancak terörle mücadelenin yeni bir yaklaşımla yürütülmesinin kaçınılmaz hâle geldiği anlaşıldı. Şehit yakınları tarafından kolluk kuvvetlerine “Terörün kökü kazınmalı” denildi. Deneyimli komutanlar tarafından da “PKK’yı paraya boğan ülkeler ya da odaklara okkalı tokat atılmalı, bölücü örgüte yardım eden mihraklara karşı gerekenler yapılmalı” denildi.

Emperyalistler kovulmalı

Akit’e konuşan emekli Albay Ersan Ergür, şunları söyledi: “Türkiye, PKK’yı kaynağında imha etmek için operasyonlar yürütüyor. Pençe-Kilit bu anlamda önemli. Gelinen aşamada ‘Terörün temelli bitirilmesi için ne yapılabilir’ sorusuna cevap aranıyor. Cevap belli. Emperyalist ülkeleri bölgeden atmakla terör tamamen yok edilebilir. Amerika, Rusya desteğini çekmedikçe PKK/PYD tehdidi bitmez. Suriye ve Irak’ta istikrarsızlık olduğu hakikat. Bölgede caydırıcı bir gücün olması şart. Türkiye yerli savunma sanayii ürünleriyle ön planda. Denizde ve karada kat edilen ilerleme net. Havada ise dışa bağımlılık devam ediyor. Muharip uçaklar Kaan ve Kızılelma devreye girince daha iddialı olacak. Caydırıcı güç konumunu kuvvetlendirecek. Türkiye’nin etrafı çembere alınmış vaziyette. Tabii içeride de kenetlenmek önemli. Ortak siyasi irade beyanında bulunmak mühim. Örneğin CHP teröre karşı bildiriye imza atmazsa ve bölücü unsurları bünyesinde barındıran bir yapılanmayla ittifaka giderse PKK/PYD’ye karşı ülke olarak caydırıcı gücümüzü ortaya koymamız zorlaşır. Hülâsa terörün tüm kaynakları imha edilmelidir. Destekleyen tüm ülkelere, mihraklara gereken cevap verilmelidir. Gerekirse dördüncü bir harekât kararı alınmalıdır. Bakın Zeytindalı, Barış Pınarı bölgesinde sıkıntı kalmadı. Irak’ın kuzeyinde de 30 kilometre gibi güvenli hat açıldığı takdirde Türkiye’ye yönelik terör eylemleri kalıcı olarak engellenebilir.”

Tampon bölge açılmalı

Emekli Kurmay Albay Ali Coşar da şunları kaydetti: “15 Temmuz’u takiben terörle mücadele daha da önemle ele alındı. Suriye’de Bahar Kalkanı Harekâtı yapıldı, başarılıydı. Güneye inme, güvenli bölgeyi genişletme girişiminde bulunuluyordu. Bu Amerika, Rusya tarafından durduruldu. O imkân kaçırıldı. Umarız Irak’ta o imkân kaçırılmaz. 12 ve 9 şehit vermemiz manidar. Demek ki ortada hata var. Bundan böyle Irak’a girip çıkmak yerine güvenli bölge bina etmeliyiz. BM’nin 51. maddesinin bize verdiği meşru müdafaa hakkını kullanmalıyız. Irak’a girip çıkmamızın yanlış olacağını unutmamalıyız. Oradan kışlaya çekilmemiz hâlinde PKK’nın bölgeye döneceğini bilmeliyiz. Irak hududunda 30 ya da 35 kilometre güvenli bölge açmamızın vakti geldi. Öbür yandan PKK/PYD’yi eğitip donatan NATO müttefikimiz Amerika’yla kozumuzu paylaşmalıyız. Rusya’yla da açık açık konuşmalıyız. ‘PKK/PYD’ye yardım etme, bölgeden çekil’ diye nota vermemiz mümkün.”

Son terörist Biden ve Netanyahu

E. Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise şunları dile getirdi: “Ortada ilan edilmemiş bir savaş var. Buna ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ denilebilir. Ortada vekâlet savaşı var. Biz fiilen Amerika ve Avrupa devletleriyle savaş hâlindeyiz. PKK/PYD’yle değil de Amerika’yla savaşıyoruz. Amerika, kendi askerleri yerine terör örgütlerinin militanlarını karşımıza çıkarıyor. İsrail’in Gazze katliamının başlamasının akabinde Türkiye aktif diplomasi yürüttü. Bu diplomasi Washington’ı, Londra’yı, Tel Aviv’i tedirgin etti. Doğal olarak ülkemize dönük saldırılar arttı ve şehit haberleri geldi. CIA ve Mossad’ın eğitip donattığı PKK/PDY militanlarına karşı mücadele veriyoruz. Rakibimiz Amerika, İngiltere, İsrail ve Avrupa ülkeleri. Türkiye’nin buna göre savunma yapması gerekiyor. Mücadele son terörist yok edilene kadar sürecektir. Son terörist de ABR Başkanı Biden’dır, Netanyahu’dur. Onlar yok edilmeden bu savaş bitmeyecektir.”

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