Terörü övme cezası alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kanlı Noel’de katliam yapan Rum Örgüte sahip çıkmıştı!

Halk TV’nin 80’ine merdiven dayayan sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütlerine verdiği destek yüzünden yine kanalın başını yaktı. RTÜK tarafından Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla 3 kez durdurma, yüzde 3 de para cezası verildi.

EOKA’YA DA SAHİP ÇIKMIŞTI

Ayşenur Arslan, geçtiğimiz aylarda da Halk TV’deki canlı yayında terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik tepki çeken, “İllegal ve suikastçı bir örgüt” ifadelerini kullanmıştı.

‘SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL OLUŞUMDUR’

Arslan, Halil Falyalı suikastıyla ilgili konuşurken Falyalı’nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bir üyesi olarak tanıttığını söyleyerek, “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu” dedi.