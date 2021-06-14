Teröristlerin sözcüsü TTB’den, hastane katliamına çıt yok! Konuşsana TTB!

Hasan Eğrigöz Ankara

Afrin’deki teröristlere karşı başlatılan operasyona “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasıyla karşı çıktığını duyuran, her fırsatta teröristlerin savunuculuğuna soyunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Afrin'de PKK tarafından hastaneye gerçekleştirilen, 14 kişinin hayatını kaybettiği, 32’sinin yaralandığı katliam karşısında sus pus oldu. Tam da alanı olan ve açıklama yapması beklenen TTB’nin, saldırı PKK’dan olunca ortadan kaybolması tepkiyle karşılandı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Türk Tabipler Birliği, hiçbir zaman tabiplerin hakkını savunmamış, hiçbir zaman Türk vatanının, Türk milletinin savunucusu olmamıştır. TTB, hiçbir zaman altında yaşadığı bu bayrağın yanında da bulunmamıştır. Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ‘savaş’ deyip karşı çıktıklarını da biliyoruz. Afrin’deki saldırı alçakça ve haince bir saldırıdır. Hastaneye yapılmıştır. TTB, bu alçakları kınayamayacak duruma getirilmiştir” dedi.

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, “TTB ve benzeri STK’lar hiçbir zaman kendi amaçlarına, görev alanları ile alakalı bir şey yapmamış tam tersine Türkiye’nin karşısında bulunan yapılar ve odaklarla işbirliği içinde olmuşlardır. Son örneği Afrin’deki hain saldırı. İlk tepkiyi göstermesi gereken TBB’ydi ama sus pus oldular. Çünkü saldırıyı PKK gerçekleştirdi. Bunların asli görevi emperyalizmin Türkiye’de tetikçiliği. Başlarında ‘Türk’ kelimesinin olması bizi aldatmasın. Bunlara çeteler hakim. Bir saltanat kurmuşlar. Görevleri ülkenin önünü kesmek” dedi.