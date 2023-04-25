Teröristlerin Kur'an hazımsızlığı: Kudüs'te Türk vatandaşı kadın gözaltına alındı!
Terörist İsrail, Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşı kadını zorbaca gözaltına aldı.
yeniakit.com.tr
Terör devleti İsrail, Filistin'deki Müslümanlara eziyet etmeye devam ediyor. Son olarak bir Türk vatandaşı, İsrailli teröristlerin hedefi oldu.
Bölgeden edinilen bilgilere göre Türk kadın, Mescid-i Aksa'da, Rahmet Kapısı'nın önünde Kur'an-ı Kerim okurken İsrailli teröristler, "Burada bekleyemezsiniz" diyerek sataştı.
Türk kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim okuduklarını, başka bir şey yapmadıklarını ifade etti. Ardından İsrailli teröristler zor kullanarak kadını gözaltına aldı.
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O anlar kameralara yansıdı.
Türkiye makamlarının, Kur'an-ı Kerim okuyan kadını gözaltından kurtarmak için harekete geçmesi bekleniyor.