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Gündem Teröristlerin Kur'an hazımsızlığı: Kudüs'te Türk vatandaşı kadın gözaltına alındı!
Gündem

Teröristlerin Kur'an hazımsızlığı: Kudüs'te Türk vatandaşı kadın gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 10:56:00 -

Terörist İsrail, Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşı kadını zorbaca gözaltına aldı.

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti İsrail, Filistin'deki Müslümanlara eziyet etmeye devam ediyor. Son olarak bir Türk vatandaşı, İsrailli teröristlerin hedefi oldu.

Bölgeden edinilen bilgilere göre Türk kadın, Mescid-i Aksa'da, Rahmet Kapısı'nın önünde Kur'an-ı Kerim okurken İsrailli teröristler, "Burada bekleyemezsiniz" diyerek sataştı.

Türk kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim okuduklarını, başka bir şey yapmadıklarını ifade etti. Ardından İsrailli teröristler zor kullanarak kadını gözaltına aldı.
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O anlar kameralara yansıdı.

Türkiye makamlarının, Kur'an-ı Kerim okuyan kadını gözaltından kurtarmak için harekete geçmesi bekleniyor.

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Yorumlar

turk

Aslinda Hitlere Rahmetli ve Mekani Cennet olsun Diyesim Geliyor.. Adam ne kadarda olasa bu yahudulerin ne  olduklarini gormus ve onlri toplayip katlesmis

#avşarın delisi

bundan önceki felaket tellalı kfr nin haberini ne akılla servis ediyon sözde müslümansınız... başka yerde görmedim. ayıp değilmi insanlar arasında korku yaymaya.
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