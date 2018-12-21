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Teröristler köşeye sıkıştı! TSK bombalıyor

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin saklandığı mağara, TSK tarafından savaş uçaklarıyla bombalandı.

21 Aralık 2018 Cuma 17:08
Teröristler köşeye sıkıştı! TSK bombalıyor

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.

Etkisiz hale getirildiler

Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. 2 F-16 savaş uçağı mağarayı vurdu.

Tunceli Ovacık’ta 13 Aralık'ta başlatılan ve 8 gündür devam eden operasyonda mağara içine saklanan teröristler etkisiz hale getirildi

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:08
  1. Tunceli
  2. TSK

YORUM YAZ

  • pınar demirpınar demir12 dk önce
    9 gün olmuş yazık askerin vaktine hepsi bombalansın beslemek istemiyoruz bu kargaları

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