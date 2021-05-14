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Teröristler katliam yapıyor! Batı Şeria'da şehit sayısı arttı
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Dünya Teröristler katliam yapıyor! Batı Şeria'da şehit sayısı arttı
Dünya

Teröristler katliam yapıyor! Batı Şeria'da şehit sayısı arttı

Batı Şeria'da İsrailli teröristlerin saldırıları sonucunda şehit olan Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 19:49:00 -
Teröristler katliam yapıyor! Batı Şeria'da şehit sayısı arttı

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eriha kentinde 1, Nablus kentinde 2 olmak üzere 3 Filistinlinin daha İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Batı Şeria'daki gösterilerde daha önce de Cenin kentinde 1, Selfit'te 2 Filistinli şehit olmuştu. İsrail askerleri bu sabah da Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 Filistinliyi şehit etmişti. 

Böylece sadece Batı Şeria'da şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilerde 37 Filistinlinin İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 31 Filistinlinin de plastik mermilerle yaralandığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Son olaylarda toplam 122 şehit var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

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