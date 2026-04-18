Teröristler bir genci katledip naaşına el koydu!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Yaka'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesinde 25 yaşındaki Muhammed Ahmed es-Suveyti'ye ateş açtığı ifade edildi.

Gencin, gasbedilmiş Filistin topraklarında inşa edilen "Negohot" isimli yasa dışı yerleşim yerine yaklaştığı iddiasıyla hedef alındığı aktarılan haberde, olay yerinde hayatını kaybeden Suveyti'nin cenazenin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.