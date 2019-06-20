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Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı tarafsızlık çağrısına HDP'den cevap geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:53
Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap

Abdullah Öcalan'ın seçimlerdeki tarafsızlık çağrısında HDP'den yanıt geldi.

Öcalan'ın açıklamalarının kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra HDP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken iki paylaşım yapıldı.

Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran çağrısı!

Paylaşımlarda ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız.Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;'' ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:53
  1. İstanbul
  2. HDP

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 27 dk önce
    Kendi uygulamarini karsi tarafa yuklemektir bunlarin yaptigi
  • ÜnalÜnal27 dk önce
    Artık yeni türkiye demokrasi isteyenlerle demokrasi istemeyenlerin seçimine sahne oluyor TURKIYEDE eskiden pazarlanan şeyler para etmiyor m ulakatlara giren insanlar seçimde size kimin akit kimin kar ait olduğunu gosterecekler

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