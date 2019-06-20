Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı tarafsızlık çağrısına HDP'den cevap geldi.

Abdullah Öcalan'ın seçimlerdeki tarafsızlık çağrısında HDP'den yanıt geldi. Öcalan'ın açıklamalarının kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra HDP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken iki paylaşım yapıldı. Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran çağrısı! Paylaşımlarda ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız.Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;'' ifadeleri kullanıldı.

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