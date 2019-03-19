Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi, Kılıçdaroğlu kalkan oldu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Antalya Kepez listesinde yer alan BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın elebaşı Öcalan'a özgürlük mitingine katılmasıyla ilgili, "Vatan haini mi bu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Antalya Kepez listesinde yer alan BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın elebaşı Öcalan'a özgürlük mitingine katıldığı ve orada söylediği sözlerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Vatan haini mi bu?" şeklinde cevap verdi.

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