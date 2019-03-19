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Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi, Kılıçdaroğlu kalkan oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Antalya Kepez listesinde yer alan BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın elebaşı Öcalan'a özgürlük mitingine katılmasıyla ilgili, "Vatan haini mi bu?" dedi.

19 Mart 2019 Salı 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Antalya Kepez listesinde yer alan BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın elebaşı Öcalan'a özgürlük mitingine katıldığı ve orada söylediği sözlerin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Vatan haini mi bu?" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:51
  1. Antalya
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Abdülbaki Karaağaç
  4. PKK

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst35 dk önce
    Al birini vur öbürüne,k.k dan başka şey beklenmez zaten.Her kes kendine yakışanı yapar.
  • uyan tcuyan tc58 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • ServetServet1 sa önce
    Sana göre değil zaten sen vatan hainisin

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