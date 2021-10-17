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Aktüel Teröristbaşı Karayılan'ın talimatlarını yerine getiriyordu... Cehennemi boyladı
Aktüel

Teröristbaşı Karayılan'ın talimatlarını yerine getiriyordu... Cehennemi boyladı

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı "Fırat Gizlenç" olduğunu açıkladı. Teröristin, Murat Karayılan’ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:30:00 - 2021-10-17 11:54:10
Teröristbaşı Karayılan'ın talimatlarını yerine getiriyordu... Cehennemi boyladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran" operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim'de J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Açıklamada terörist Fırat Gizlenç'in özel eğitim aldığı ve Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimleri verdiği kaydedildi.

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