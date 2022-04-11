Terörist saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesinin bir ikamette saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, PKK/YPG üyesi M.S.’yi gözaltına aldı.
PKK/YPG’li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi M.S.’nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Tutuklandı
Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.