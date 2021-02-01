Terörist Mazlum Kobani onlara bel bağladı: Ortak hazırlanıyoruz

Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) Mazlum Kobani, El Arabiya'nın El Hadath televizyonuna verdiği röportajda, "Yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacağını" söyledi.

Ancak ABD yönetiminden kimlerle görüştüğü ya da nasıl bir program hazırlanacağına dair detay vermedi.

"Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmiş olmasının kendisine Suriye krizinin gerçekçi çözümü için daha büyük bir umut verdiğini" söyleyen terörist elebaşısı Mazlum Kobani, Rusya ile koordinasyonun da devam ettiğini belirtti ve "Washington ve Moskova ile ilişkilerimizde dengeyi sağlamak her zaman zorlu oldu" dedi.

Suriye Ordusu ile YPG arasında çatışma çıktı

Öte yandan Mazlum Kobani, röportajda Suriye hükümetine bağlı ordu ile SDG arasında gerilimin arttığını; SDG'ye bağlı teröristlerin Suriye polisi tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Rusya, bir süredir Şam ile SDG arasında işbirliği sağlamak için yürütülen görüşmelerde arabuluculuk yapıyor. Ancak görüşmeler henüz bir sonuca bağlanmadı.

Suriye devlet haber ajansı SANA da, Pazar günü SDG'ye bağlı teröristlerin hükümeti destekleyen protestoculara ateş açtığını; bir Suriyeli sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.