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Dünya Terörist İsrail'in şehit ettiği Filistinli çocuk defnedildi
Dünya

Terörist İsrail'in şehit ettiği Filistinli çocuk defnedildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde terörist İsrail güçlerince vurularak şehit edilen Filistinli çocuk Muhammed Said Hamayil toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:56:00 -
Terörist İsrail'in şehit ettiği Filistinli çocuk defnedildi

Terörist İsrail güçlerince, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesinde vurularak şehit edilen 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Said Hamayil'in cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hamayil'in naaşı Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesinden alınarak Beyta beldesindeki evine getirildi. Hamayil'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde işgalci İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Terörist İsrail askerlerinin Nablus'un Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 27 kişi gerçek mermiyle 110 kişi yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamayil'in göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu bildirilmişti.

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