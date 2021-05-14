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Dünya Terörist İsrail’den Batı’ya teşekkür
Dünya

Terörist İsrail’den Batı’ya teşekkür

İşgalci İsrail, başta Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Filistin’de yaptığı katliama destek veren Batı ülkelerine teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:54:00 -
Terörist İsrail’den Batı’ya teşekkür

Münübe Yılmaz

İşgalci İsrail, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Filistin’de yaptığı katliama destek veren ABD ve Batı ülkelerine teşekkür etti. Bugün açıklama yapan terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Filistin’de gerçekleştirdikleri işgalde kendilerine destek veren Batı’ya “Öncelikle dostumuz Biden’a ve daha sonra Fransa, İngiltere, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere Filistin konusunda bize destek veren Batı ülkelerinin başbakanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” sözleri ile teşekkür etti. İsrail'in yaptığı katliamın üzerini örterek, masum Filistinlileri terörist olarak gösteren işgalci İsrail'in bakanı “Sivillere ve sivillerin ötesinde pek çok masum insana saldıran teröristlere karşı gösterdiğimiz meşru müdafaa hakkımızı destekleyen dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diyen Ashkenazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde pek çok ülkeden İsrail’e binlerce destek mesajı geldiğini de söyledi. Ashkenazi, “İsrail kendisini savunmalı, çünkü var olmak için bunu yapmak zorunda” diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a ve İsrail’in kadın, çocuk demeden onlarca masumu katletmesini görmezden gelen “Fransa Gazze’den gelen ve uluslararası hukuku ihlal eden füze saldırılarını kesinlikle kabul etmiyor” sözlerinden dolayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a da ayrıca teşekkürlerini iletti.

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