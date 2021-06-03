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Dünya Terörist İsrail polisi eşlik etti! Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı
Dünya

Terörist İsrail polisi eşlik etti! Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği iki yüzü aşkın fanatik Yahudi sabah ve öğleden sonra, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 18:15:00 -
Terörist İsrail polisi eşlik etti! Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

İşgalci terörist İsrail polisinin eşlik ettiği iki yüzü aşkın fanatik Yahudi sabah ve öğleden sonra, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 215 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, terörist İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldıkları kaydedildi.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, işgalci İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Fakat Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan terörist İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

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