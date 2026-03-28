Terörist İsrail, Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dıheyşe Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında ağır yaralanan 15 yaşındaki Edhem Seyyid Salih Dehman'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Daha önce Filistin Kızılayı ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci ateş açarak karnından yaraladığı, durumu ağır olan Filistinlinin Beyt Cala Hastanesinde ameliyata alındığı aktarılmıştı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında İsrail askerlerinin, sabahtan bu yana Kalendiya ve Dıheyşe mülteci kamplarında öldürdüğü Filistinli sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.