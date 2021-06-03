Terörist İsrail askerleri ve işgalci yerleşimcilerden Filistinli aileye saldırı! Yaralılar var

Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde terörist İsrail askerleri ve işgalci yerleşimcilerin bir evin sakinlerine saldırması sonucu dört Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği aktivistlerinden Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ofer adında aşırılık yanlısı bir yerleşimci asker ve diğer yerleşimcilerle geldi. Hepsi birden Hara Cabir bölgesinde bir Filistinli aileye evlerinin önünde saldırdı." dedi.

Terörist İsrail askerlerinin saldırıda biber gazı kullandığı olayda bir kadının ayağına ses bombası isabet ettiğini ifade eden Cabir, yaralıların olay yerinde tedavi gördüğünü belirtti.

Terörist İsrail askerleri ve işgalci yerleşimcilerin bir gence saldırısını videoya alan Cabir, "İsrail askerleri ve silahlı yerleşimciler, 18 yaşındaki Vasim Cabir'i acımasızca dövdü." dedi.

Cabir ayrıca, terörist İsrailli askerlerin gerekçe göstermeden aileye plastik mermi, gerçek mermi, gaz bombası ve ses bombaları ile saldırdığını bildirdi.