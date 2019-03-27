Terörist elebaşı Murat Karayılan: AK Parti kazanırsa biteriz

PKK’nın elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, CHP-HDP-İP ittifakına destek istedi. Karayılan, “Bu seçimler sadece belediye başkanlığı değil, bizim için varlık ve yokluk meselesidir” dedi.

CHP, İYİ Parti (İP) ve Saadet Partisi yönetimlerinin gizlemeye çalıştığı 'HDP ile ittifak'ı terör örgütü elebaşı Karayılan">Murat Karayılan bir kez daha ifşa etti. Karayılan, terör örgütünün yayın organı TV ve internet sitelerinde yayınlanan açıklamasında, hem AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verecek seçmeni tehdit etti hem de CHP, İP ve SP adaylarına destek istedi.

"AK PARTİ'ye oy suçtur"

31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'nin karşısındaki adayların desteklenmesini isteyen teröristbaşı Karayılan, "31 Mart seçimleri sadece belediye başkanlığı meselesi değildir. Bu seçim bizim için varlık ve yokluk meselesidir. AK Parti ve MHP'ye oy vermek suçtur. Seçimde kimse yolunu şaşırmasın ve suçlu pozisyona düşmesin" ifadelerini kullandı.

İslam dersi de verdi

Daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olan Kürt kökenli vatandaşlara da seslenen terörist Karayılan, AK Parti'ye verilecek desteğin İslam Hukuku'na göre "günah olduğunu" söyleyecek kadar ileri gitti.

"Olmadı, oy kullanmayın"

PKK'lı Karayılan">Murat Karayılan, "Şimdiye kadar hangi sebeple olursa olsun AK Parti'ye oy veren Kürtler, bu seçimde AK Parti'ye oy vermemelidir. Eğer başka bir partiye oy vermeye gönülleri el vermiyorsa, o zaman sandıklara gitmemelidir" ifadelerini kullandı.