  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Teröre geçit yok! PKK'dan TSK itirafı
Gündem

Teröre geçit yok! PKK'dan TSK itirafı

Terör örgütü PKK, İçişleri Bakanlığı'nın 28 Eylül'de yaptığı açıklamayı kabul etmek zorunda kaldı. PKK, Van'da çıkan çatışmada sözde üst düzey komutan Vahdettin Karay'ın TSK tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:23:00 - 2020-10-11 17:27:29
Teröre geçit yok! PKK'dan TSK itirafı

Teröristlerin başını böcek gibi ezen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK ile amansız mücadeleye devam ediyor. Terör örgütünü erime noktasına getiren TSK, 28 Eylül'de yapılan açıklamada, 11 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve yakın hava destekli yapılan operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürdüğünü belirtmişti. Açıklamada, Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ifade edilmişti.

PKK itiraf etti

Türkiye karşısında diz çökmesine az kalan terör örgütü PKK, söz konusu ölümü doğrulamak zorunda kaldı. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları reddetmesiyle bilinen PKK, sözde üst düzey komutan Civyan'ın ölümünü daha fazla gizleyemedi. "PKK Halk Savunma Merkezi" tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül günü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Masiro bölgesinde askerlerle çıkan çatışmada, Botan Saha Komutanı "Egîd Civyan" kod adlı Vahdettin Karay ile "Canfeda Goyi" kod adlı Tekin Yıldırım ve "Hebûn Gırêspî" kod adlı Xelîl Kavus'un öldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Başçavuş

TSK Ya Sonsuz Teşekkürler Elinize Sağlık
  • Yanıtla
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay