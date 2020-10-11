Teröre geçit yok! PKK'dan TSK itirafı

Teröristlerin başını böcek gibi ezen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK ile amansız mücadeleye devam ediyor. Terör örgütünü erime noktasına getiren TSK, 28 Eylül'de yapılan açıklamada, 11 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve yakın hava destekli yapılan operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürdüğünü belirtmişti. Açıklamada, Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ifade edilmişti.

PKK itiraf etti

Türkiye karşısında diz çökmesine az kalan terör örgütü PKK, söz konusu ölümü doğrulamak zorunda kaldı. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları reddetmesiyle bilinen PKK, sözde üst düzey komutan Civyan'ın ölümünü daha fazla gizleyemedi. "PKK Halk Savunma Merkezi" tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül günü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Masiro bölgesinde askerlerle çıkan çatışmada, Botan Saha Komutanı "Egîd Civyan" kod adlı Vahdettin Karay ile "Canfeda Goyi" kod adlı Tekin Yıldırım ve "Hebûn Gırêspî" kod adlı Xelîl Kavus'un öldüğü belirtildi.