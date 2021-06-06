Teröre darbe üstüne darbe!

yeniakit.com.tr Ankara

Pençe-Yıldırım harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’ye ağır darbeler vurulmaya devam ediliyor. Harekatla ilgili merak edilen her türlü detayı vatandaşlarla paylaşan Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin bir video paylaştı. Söz konusu videoda teröristlerin inlerinden bulunan ve kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından ele geçirilen silah ve mühimmatlar gösterildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yayınladığı videoda teröristlerin inlerine giren askerlerimiz tarafından ele geçirilen silah ve mühimmatları gösterdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada ise, “1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 m inflaklı fitil, 3.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 19 adet EYP ana imla hakkı, 3 adet havan tapası, 200 adet fünye, 120 adet pil bloğu, 1 adet voltmetre, 3 adet yaesu telsiz anteni” ele geçirildiği ifade edildi.