Terörden sonra ikinci problem çarpık kentleşme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen 104. dönem kaymakam adaylarına seslendi. Kaymakamların, görev yaptıkları yerdeki devletin en büyük temsilcileri olduğunu ve her bakanlıkla ilgili işleri yapmakla mesul olduklarını hatırlatan Kurum, kaymakam adaylarına, İçişleri Bakanı kadar güvenlik ve emniyetten, Adalet Bakanı kadar adaletten, Çevre ve Şehircilik Bakanı kadar çevre ve şehirden anlamaları gerektiğini söyledi.

VATANDAŞI DİNLEYİN

Adaylardan kaymakamlık yaptıklarında kapılarını açık tutup, halkı tanıyıp, dilek ve taleplerini dinlemelerini isteyen Kurum, “Bunları yapıyor olmanız, oradaki halkla bütünlüğünüzü, halkla olan uyumunuzu her geçen gün artıracak” dedi.

YANLIŞA MEYDAN VERMEYİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 100 günlük eylem planında yer alan projelerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti: “Şehircilik anlamında bizim şöyle problemlerimiz var. Şehirlerin mekansal planlarını yapmamız gerekiyor. Bizim ülkedeki birinci büyük problemimiz terörse ikinci büyük problemimiz de çarpık kentleşme. Bu çarpık kentleşmede, siz bir ülkeye zarar vermek istiyorsanız, terörden daha büyük zarar verebilirsiniz. Çünkü bu çarpık kentleşmeye meydan verdiğinizde daha sonra bunların altyapısını, sosyal donatısını, ulaşımını çözebilmek adına birçok emek, zaman ve para harcamanız gerekiyor.”