  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terörden mahkum olan Endonezyalı din adamı serbest bırakılacak
Aktüel

Terörden mahkum olan Endonezyalı din adamı serbest bırakılacak

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:28:47 -
Terörden mahkum olan Endonezyalı din adamı serbest bırakılacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle hapse mahkum edilen din adamı Ebu Bekir Beşir’in serbest kalacağı bildirildi.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Islah Genel Müdürlüğü Sözcüsü Rika Aprianti, yaptığı açıklamada, terör faaliyetleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de hapse mahkum edilen Beşir’in cezasını tamamlamasıyla cuma günü serbest bırakılacağını belirtti.

Hapis sürecinde toplam 55 aylık ceza indirimi alan 82 yaşındaki Beşir’in yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl önce tahliye edilmesi gündeme gelse de devlet ideolojisine bağlılık sözü vermeyi reddetmesi sonrası serbest bırakılması iptal edilmişti.

Ülkedeki birçok terör saldırısından sorumlu tutulan İslam Cemaati (Jemaah Islamiyah) örgütünün kurucularından olduğu belirtilen Beşir, 2002'de Bali Adası'nda düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle 26 ay hapis yattıktan sonra somut delil yetersizliğinden 2006'da serbest bırakılmıştı.

Terörist eğitim kamplarıyla ilişkisi ve maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen Beşir, yöneltilen terör suçlamalarını reddetmişti.

Endonezya’nın Bali Adası’nda 12 Ekim 2002'de gerçekleşen bombalı saldırıda 88’i Avustralyalı turistler olmak üzere 22 ülkeden 202 kişi ölmüş, 209 kişi yaralanmıştı. Saldırı kurbanlarının büyük çoğunluğunu 20’li, 30’lu yaşlardaki turistler oluşturdu. Bu nedenle Bali’deki terör saldırısı "Avustralya’nın 11 Eylül’ü" olarak da anılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?

SMA hastalarını suistimal ederek sosyal medyada karalama kampanyası başlatan birçok farklı görüşten isme tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahret..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay