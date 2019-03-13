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Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu Şehirler’de toplandı

Anadolu Ajansı (AA), vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitap haline getirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:09
Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu Şehirler’de toplandı

Anadolu Ajansı (AA), vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitap haline getirdi.

Maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK’nın hizmetine sundukları müfettişlerce tespit edilen 93 belediyeye İçişleri Bakanlığının yaptığı görevlendirmeler sonrası insanların gerçek belediyecilikle tanışmasının anlatıldığı “Huzurlu Şehirler” adlı kitapta, teröristlerce tahrip edilen yol, okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binaların yenilenmesine ilişkin görsellere yer verildi.

Kitapta, bu belediyelerin kamuya ve piyasaya borçlarının büyük bölümünün ödendiği ve bölgedeki bin 908 proje için milyarlarca liralık yatırım yapıldığı gibi bilgiler de aktarıldı. “Muhabir”, “Gökyüzünden Türkiye”, “Yükselen Afrika”, “Türkiye’nin Güvenlik Stratejisi” kitapları başta olmak üzere yayın çeşidini artıran AA Yayınlarına, tüm seçkin kitapçılardan ve online kitap satış sitelerinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:09
  1. Anadolu Ajansı (AA)
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. PKK
  4. Huzurlu Şehirler
  5. Türkiye’nin Güvenlik Stratejisi
  6. AA Yayınları

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