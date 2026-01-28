Terörden geride kalan enkaz: Suriye hükümeti YPG’nin patlattığı köprüleri onarıyor!

Terör örgütü YPG’nin Rakka’dan çekilirken Fırat Nehri üzerindeki stratejik köprüleri patlatması, bölge halkını motorlu kayıklara mahkum etti. Suriye ordusunun 18 Ocak 2026’da kontrolü tamamen sağladığı kentte, ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan "Eski" ve "Yeni" köprülerde tadilat çalışmaları başlatıldı. YPG’nin çekilirken ardında bıraktığı "yıkım" mirası, iş makinelerinin toprak dolgu çalışmalarıyla temizlenmeye çalışılıyor.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerden çekilirken patlattığı, Fırat Nehri üzerinde yer alan ve ülkenin doğusu ile batısını bağlayan Rakka kentindeki köprüleri tadilata başladı.

Rakka, 2017'den beri terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunuyordu. Suriye ordusu, YPG'ye karşı başlattığı operasyonla 18 Ocak'ta kenti kurtarmış, burada kontrolü sağlamıştı.

Terör örgütü YPG, kentten çekilmeden önce Fırat Nehri'nin iki kıyısını birbirine bağlayan Rakka'nın 2 köprüsünü, patlayıcılarla hedef aldı. Üst üste yaşadığı işgal ve savaşların ardından nüfusu azalmasına rağmen 100 binden fazla insanın yaşadığı tahmin edilen Rakka kentinde Fırat Nehri'nin iki kıyısını bağlayan köprüler ağır hasarlı durumda.

Halk arasında "Yeni Köprü" olarak bilinen "Reşid Köprüsü"nde toprak dolguyla yapılan yolla ulaşım sağlanıyor. Söz konusu yolda araçların geçiş için sıra beklediği ve uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Reşid Köprüsü'nün birkaç yüz metre aşağısında ise Eski Köprü bulunuyor. Köprü, ayağının patlatılması nedeniyle kullanılamaz halde. Suriye yönetimi, bu köprüde ıslah çalışmalarına başladı. İş makineleri molozu temizleyerek toprak dolgu yapıyor.

Rakka'da yaşayan Suriyeliler, mevcut durumda Fırat Nehri'nin karşısına ya motorlu kayık ya da kürekli kayıklarla geçmek zorunda kalıyor.

Suriye İnşaat Bakanlığı Yapım ve İnşaat Müdürlüğü'nden Mühendis Hasan Rahmun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından Rakka kentinin Fırat Nehri kıyısındaki bölümlerini bağlayan köprülerin tamir edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Köprülerin ilk aşamada toprak dolgu ile 20 gün içinde ıslah edileceğini ifade eden Rahmun, daha sonrasında köprü ayaklarının betonla tamir edilerek hizmete açılacağını aktardı.

Rahmun, Rakka kentindeki Fırat Nehri'ndeki iki kısmın birbirinden ayrıldığını bunu birleştirerek insanların ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kayığıyla insanları karşıya geçiren Rakka kentinin Kerame bölgesinden Abdullah el-Celgif, insanlara ekmek ulaştırdıklarını, öğrencileri karşıya geçirdiklerini belirtti.

Rakka'daki köprünün ülkenin doğusu ile batısını bağladığını ve stratejik bir nokta olduğunu ifade eden Celgif, terör örgütü YPG'nin bu köprülere saldırısındaki amacının "yıkım olduğunu" vurguladı.