YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’de terörden arındırılan bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları taktir görmeye devam ediyor.

Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde teröristlerden arındırılan bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları taktir toplamaya devam ediyor. Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e teşekkür ederek terörden arındırılan bölgelerin ağaçlandırma çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Söylemez, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin ağaç dikme görüntülerini paylaşırken, “Terörden arındırılan bölgeler ağaçlandırılıyor. @OGMgovtr ve Genel Müdürümüz Sn. @BekirKARACABEY_ Beyefendiye sonsuz teşekkürler.” ifadelerini kullandı.