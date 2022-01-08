  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terörden arındırılan bölgeler ağaçlandırılıyor
Gündem

Terörden arındırılan bölgeler ağaçlandırılıyor

Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e teşekkür ederek terörden arındırılan bölgelerin ağaçlandırma çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:59:00 -
Terörden arındırılan bölgeler ağaçlandırılıyor

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’de terörden arındırılan bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları taktir görmeye devam ediyor.

Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde teröristlerden arındırılan bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları taktir toplamaya devam ediyor. Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e teşekkür ederek terörden arındırılan bölgelerin ağaçlandırma çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Söylemez, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin ağaç dikme görüntülerini paylaşırken, “Terörden arındırılan bölgeler ağaçlandırılıyor. @OGMgovtr ve Genel Müdürümüz Sn. @BekirKARACABEY_ Beyefendiye sonsuz teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay