Terör şüphelisi 5 Suriyeliye gözaltı İskenderun ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği iddiasıyla takibe alınan 5 Suriyeli gözaltına alındı. Bu sırada direnen Suriyeliler ile polis aralarında arbede yaşandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 5 kişi takibe alındı. Paç Meydanı'nda 5 Suriyeli gözaltına alınmak istendi. Suriyeliler direnince arbede çıktı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle Suriyeliler yere yatırılarak kelepçelendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.