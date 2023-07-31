Terör sevici HDP'liler trafik kazası geçirdi!

Kaza Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi.

İpekyolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Hafif yaralanmayla atlattık'

Kazada yaralanan 7 kişiden birinin, Yeşil Sol Parti (YSP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya’nın, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktığı otomobilde HDP yöneticilerinin de olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazayı hafif yaralanmayla atlattık, şükür ki hiçbirimizde hayati tehlike söz konusu değil. Arayan, mesaj atan, merak eden dostlara tek tek dönüş yapamıyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için buradan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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