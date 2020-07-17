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Terör örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK-TM'nin Gaziantep örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP ve CHP yöneticileri de var.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:49:00 -
Terör örgütüne yönelik operasyonda flaş gelişme! HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

PKK/KCK-TM Gaziantep örgütlenmesinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik uzun süreli teknik çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenmişti.

HDP/DBP Gaziantep İl/ilçe Yöneticilerinin, DTP/BDP Nusaybin Belediye Eski Başkanı ve TJA Sözcüsü ile 2 Mahallle Muhtarının da aralarında olduğu toplamda 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yakalanıp gözaltına alınan 15 şahıs hakkında tamamlanan adli tahkikatların akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 6 şahıs adli Kontrol (Ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.

9 şahıs tutuklandı

Aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın, HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, CHP Belediye Meclis Üyeleri Avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şahıs ise tutuklanarak Gaziantep H ve L tipi kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

abdrhman

orta doğudaki olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ...çleridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin
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Millet

Bu tutuklamalarda ki chp lilerin olması çok dikkat çekici . Sanırım bu tarih milad olacak. Bu bize chpkk nın nasıl pkk laştırıldığını göstermektedir. Bundan sonra dhkpc tutuklamaları içerisinde chp lileri görebiliriz
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