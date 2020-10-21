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Aktüel Terör örgütüne eleman temin eden HDP’liye 10 yıl hapis istendi
Aktüel

Terör örgütüne eleman temin eden HDP’liye 10 yıl hapis istendi

Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, örgütün sözde yapılanmalarına para aktaran, illegal yapılarda sorumlu düzeyde görev yapan ve 20 Temmuz’da tutuklanan eski HDP MYK üyesi H.E'nin 10 yıla kadar hapsi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:05:00 -
Terör örgütüne eleman temin eden HDP’liye 10 yıl hapis istendi

Daha önce de "terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava dosyasıyla birleştirilmek üzere Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütüne para da aktardı

"Şüphelinin örgüte eleman temin ettiği ve bu şahısların örgütün kırsal alanına gitmelerini organize ettiği, PKK/KCK gençlik yapılanması içinde faaliyetlerde bulunarak sokak olaylarını organize ettiği, illegal bir konfederasyon olan DEM-GENÇ isimli yapılanmanın Cizre sorumlusu olduğu, Van'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik faaliyetlerinden sorumlu olduğu, örgütün yapılanmalarına para aktardığı anlaşılmıştır.”

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