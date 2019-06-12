Terör örgütüne büyük darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb. Ali ALKAN-57 Operasyonu” kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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