Terör örgütüne bir darbe daha! Köylerini temizlediler

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çok sayıda Arap, başarıyla ilerleyen Barış Pınarı Harekatı'nda örgütün kontrolü kaybetmesinden faydalanıp kaçıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesi, YPG/PKK'nın baskıyla silah altına aldığı Arapların örgütten kaçışına imkan sağladı.

Terör örgütünden kaçıyorlar

AA'ya bilgi veren ancak ailelerinin güvenliği nedeniyle isimlerinin paylaşılmasını istemeyen bazı Arap gençleri, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun harekatı derinleştirmesinden faydalanarak YPG/PKK'dan kaçtıklarını anlattı.

Arap gençleri, örgütün uzun zamandır bölgede büyük bir baskı kurarak Arap aşiretlerini korkuttuğunu, aşiretlerin çoğunun YPG/PKK’nın gençleri silah altına alma ısrarına direnemediğini, ayrıca ABD'nin örgütle çalışan aşiretlere parasal ve lojistik desteği sağlayarak süreci teşvik ettiğini anlattı.

TSK ve SMO askerlerinin Arap topraklarına girmesiyle aşiretler üzerindeki baskının kırıldığını kaydeden Arap gençleri, "Yüzlerce arkadaşımız PKK'nın kontrolü kaybetmesini fırsat bilip Aynularab ve Münbiç kırsalındaki yerlerini terketti. Kaçarak gizlendiler. Güvenli gördükleri yerlere gittiler. Hatta çok daha fazlası çıkmış olmalı. PKK yolları kapatarak bu kaçışlara engel olmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Köylerini terör örgütünden temizlediler

Bu arada, Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde yer alan Al Zeydiyye köyünde, Arap halk YPG/PKK'yla çatışarak köylerini teröristlerden temizledi. Halk köylerine SMO bayrağı astı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturuyor.