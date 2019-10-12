0553 313 94 23

Terör örgütüne bir darbe daha! Köylerini temizlediler

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı Araplardan yüzlercesi bölgeden kaçtı. Stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde yer alan Al Zeydiyye köyünde Arap halk YPG/PKK'yı bölgelerinden çıkarıp Suriye Milli Ordusu bayrağı astı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:24
Terör örgütüne bir darbe daha! Köylerini temizlediler

Terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı çok sayıda Arap, başarıyla ilerleyen Barış Pınarı Harekatı'nda örgütün kontrolü kaybetmesinden faydalanıp kaçıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesi, YPG/PKK'nın baskıyla silah altına aldığı Arapların örgütten kaçışına imkan sağladı.

Terör örgütünden kaçıyorlar

AA'ya bilgi veren ancak ailelerinin güvenliği nedeniyle isimlerinin paylaşılmasını istemeyen bazı Arap gençleri, TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun harekatı derinleştirmesinden faydalanarak YPG/PKK'dan kaçtıklarını anlattı.

Arap gençleri, örgütün uzun zamandır bölgede büyük bir baskı kurarak Arap aşiretlerini korkuttuğunu, aşiretlerin çoğunun YPG/PKK’nın gençleri silah altına alma ısrarına direnemediğini, ayrıca ABD'nin örgütle çalışan aşiretlere parasal ve lojistik desteği sağlayarak süreci teşvik ettiğini anlattı.

TSK ve SMO askerlerinin Arap topraklarına girmesiyle aşiretler üzerindeki baskının kırıldığını kaydeden Arap gençleri, "Yüzlerce arkadaşımız PKK'nın kontrolü kaybetmesini fırsat bilip Aynularab ve Münbiç kırsalındaki yerlerini terketti. Kaçarak gizlendiler. Güvenli gördükleri yerlere gittiler. Hatta çok daha fazlası çıkmış olmalı. PKK yolları kapatarak bu kaçışlara engel olmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Köylerini terör örgütünden temizlediler

Bu arada, Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik önemdeki M4 yolu üzerinde yer alan Al Zeydiyye köyünde, Arap halk YPG/PKK'yla çatışarak köylerini teröristlerden temizledi. Halk köylerine SMO bayrağı astı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda nüfusun büyük bölümünü Araplar oluşturuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:24
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. YPG
  6. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret
    1. Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı..
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    3. Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye..
    4. Destici: PKK/YPG kahpece ve kalleşçe..
    5. AK Parti'den AB ve Arap Birliği'ne..
    6. 4 ilçede eğitime ara verildi...
    7. Terör örgütüne bir darbe daha!..
    8. Temel Karamollaoğlu: Müslümanlık..
    9. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Şimdi..
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    11. Japonya’yı tayfun vurdu: 2 ölü
    12. Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği..
    13. MSB fotoğraf paylaştı! Komandolar..
    14. Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı..
    15. Akdeniz'de korkutan deprem!
    16. TSK'ya zalim diyen Saadet Partili..
    17. Erdoğan'dan Muhammed'in ailesine..
    18. Ezgi sanatçısı Beyaz'dan yürek..
    19. Çamaş’ta AK Parti’ye yoğun katılım
    20. Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı..
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Tepkilere dayanamayan Tarkan sonunda konuştu! Harekat mesajı tepki çekti
    Tepkilere dayanamayan Tarkan sonunda konuştu! Harekat mesajı tepki çekti
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!