Terör örgütüne bir darbe daha!

YENİ AKİT ANKARA

Kahraman Mehmetcikler terör örgütü ile mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen mücadele kapsamında örgüt ağır kayıplar veriyor. Son olara Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyuru.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadeleri kullanıldı.

MSB Mehmetçik tarafından ele geçirilen mühimmatları ise şu şekilde sıraladı;

“15 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, Çok sayıda bombaatar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat, Sabit merkez telsiz, Termal kıyafetler, 1 adet mesafe ölçer, Çok sayıda yaşam malzemesi”