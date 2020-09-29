Terör örgütünde çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.
Taşeron terör örgütü PKK'da çözülme hızla devam ediyor. SİHA ve İHA'larla ağır kayıplar veren terör örgütünden kopuşlar yaşınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, kararlılıkla yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK militanlarının teslim olmaya devam ettiği açıklandı.
MSB'nin açıklamasında, biri kadın biri erkek olmak üzere toplam 2 PKK'lı teröristin Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna gelerek teslim olduğunu belirtildi.