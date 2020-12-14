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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:12:35 -
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da köyleri basarak göstericileri alıkoydu

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde köyleri basarak, örgüt aleyhine gösterilere katılanları alıkoydu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre terör örgütü, son 40 günde 50 Suriyeli vatandaşı alıkoydu.

Örgüt, alıkoyduğu vatandaşları Deyrizor kırsalında yer alan Ömer sahasındaki hapishaneye götürdü.

Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto ediyor.

Terör örgütünün, ağustos ayından bu yana süren gösterilere ateşli silahlarla saldırması sonucu 2 sivil hayatını kaybetmişti.

- AA örgüt tarafından alıkonulan sivillerin isimlerine ulaştı

AA muhabirinin edindiği bilgilere, son dönemde gösterilere katıldığı gerekçesiyle örgüt tarafından alıkonulanların bir kısmının isimleri şöyle: "Abdusselam el-Derheş, Mahmud Halif el-Hamu, Muhammed Feyaz el-Mezid, Ahmed Feyaz el-Mezid, Ömer Eid el-Muhammed, Abdulaziz Beşir el-Ayid, Mervan Muhammed el-Muhlif, Mecid Halid el-Ramadan, Abdulhadi Hamed el-Abdullah, Hüseyin Halif el-Mürşid, Ahmed Halif el-Mürşid, Muhammed Ahmed el-Abdullah, Mahir Ahmed el-Abdullah, Mişari Ahmed el-Abdullah, Velid Ahmed el-Abdullah, Abdulhamid el-Baş, Beşşar el-Hassan el-Mheymid, Fayez el-Hamidi el-Yasin, Sair el-Muhsin el-Samir, Halid el-Muhammed el-Samir."


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