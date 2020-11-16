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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakmayı sürdürüyor
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakmayı sürdürüyor

Örgüt, aralarında DEAŞ'lı teröristlerin de bulunduğu 600 kişiyi daha Hol Kampı'ndan salıverdi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:03:54 -
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakmayı sürdürüyor

HASEKE (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu, aralarında DEAŞ'lıların da bulunduğu 212 aileyi serbest bıraktı.

AA muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütünün Hol Kampı'ndan çıkmasına izin verdiği yaklaşık 600 kişiden oluşan 212 aile, Deyrizor kentine intikal etti.

Kamptan çıkartılan aileler arasında çok sayıda DEAŞ'lı terörist bulunuyor.

Hol Kampını tahliye etmeye çalışan terör örgütü, geçen haftalarda benzer süreçleri takip ederek, aralarında DEAŞ'lıların bulunduğu yüzlerce kişiyi serbest bırakmıştı.

- Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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