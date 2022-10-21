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Gündem Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı
Gündem

Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde PKK propagandası yaptığı tespit edile A.T. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 11:41:00 -
Terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içi ve sınır dışı operasyonlarıyla terörün sonunu getirmekte kararlı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Terör progagandası yapan şahıs yakaland

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan A.T. isimli şahsın Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

İHA'nın haberine göre, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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