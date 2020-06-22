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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar!

Suriye'nin Haseke ilinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:28:00 - 2020-06-22 16:29:53
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar!

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/ YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıktı

Suriye'nin Haseki iline bağlı Rümeylan beldesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası silah deposunda yangın çıkarken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

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Yorumlar

Ooohhhh

Yansın köpekler...
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.....

Mit? sisi havlamaya devam ederse daha çoook patlar. Belki bae de falan da patlar.
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