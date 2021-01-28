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Gündem Terör örgütü PKK/YPG'den büyük kalleşlik!
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG'den büyük kalleşlik!

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:36:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'den büyük kalleşlik!

Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, örgüt üyeleri Kamışlı'nın doğusundaki ilçelerde ev ev dolaşarak halkı gösteriye katılmamaları halinde doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit etti.

Tehdit üzerine onlarca kişi, terör örgütü unsurlarının eşliğinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusundaki Malikiye'ye doğru ellerinde terör örgütü liderinin posterleriyle yürüdü. Göstericiler Türkiye aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

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