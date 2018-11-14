Terör örgütü PKK'ya yardımda bulunan 6 kişi yakalandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.14 Kasım 2018 Çarşamba 17:31
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK adına Irak'ın kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüte eleman temin ettikleri ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan zanlı aranıyor.
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