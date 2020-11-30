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Aktüel Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır merkezli 5 ilde jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla yakalanan, aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu şüphelilerin, bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren bazı müteahhitlerden "vergi" adı altında para topladıkları iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:54:52 -
Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan, aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, örgüte para, silah ve malzeme temin ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zaman operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu S.Y, M.K, K.K, M.N.S, H.T, İ.H.E, T.S, S.T, E.Y, M.Ç, N.Ş ve R.E. yakalandı, kalaşnikof ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, bazı müteahhitlerden belediyelerin ihalelerini almaları karşılığında sözde "vergi" adı altında para toplayarak PKK'ya finans sağladıkları, saldırılarda kullanılmak üzere batı illerine silah sevk etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Bu arada, kadın şüphelinin operasyon sırasında silahı eteğine gizlemeye çalıştığı ancak jandarmanın dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlıların işlemleri sürüyor.


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