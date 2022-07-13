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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:19:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.

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