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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:01:00 - 2021-05-09 16:02:36

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Açıklamada komandoların bölgedeki operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

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