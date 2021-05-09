Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Açıklamada komandoların bölgedeki operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.